Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Японией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-японской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экологии и природных ресурсов.

В состав комиссии также включены замминистры иностранных дел, экономики, финансов, энергетики, чрезвычайных ситуаций, сельского хозяйства, транспорта, связи и высоких технологий, культуры, здравоохранения, образования, труда и социальной защиты населения, молодежи и спорта, председатель Госагентства по туризму, заместитель председателя правления Центробанка, вице-президенты Госнефтекомпании и ООО «Азербайджанские авиалинии», президенты ОАО «Азерэнержи» и торговой и промышленной палаты.

Ф.Исазаде