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Макроэкономика 13.11.2018 18:45

Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Японией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-японской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экологии и природных ресурсов.

В состав комиссии также включены замминистры иностранных дел, экономики, финансов, энергетики, чрезвычайных ситуаций, сельского хозяйства, транспорта, связи и высоких технологий, культуры, здравоохранения, образования, труда и социальной защиты населения, молодежи и спорта, председатель Госагентства по туризму, заместитель председателя правления Центробанка, вице-президенты Госнефтекомпании и ООО «Азербайджанские авиалинии», президенты ОАО «Азерэнержи» и торговой и промышленной палаты.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЯПОНИЯ, МПК, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]