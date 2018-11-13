Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Японией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-японской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.
Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экологии и природных ресурсов.
В состав комиссии также включены замминистры иностранных дел, экономики, финансов, энергетики, чрезвычайных ситуаций, сельского хозяйства, транспорта, связи и высоких технологий, культуры, здравоохранения, образования, труда и социальной защиты населения, молодежи и спорта, председатель Госагентства по туризму, заместитель председателя правления Центробанка, вице-президенты Госнефтекомпании и ООО «Азербайджанские авиалинии», президенты ОАО «Азерэнержи» и торговой и промышленной палаты.
Ф.Исазаде
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