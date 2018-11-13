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Дальнее зарубежье 13.11.2018 20:52

В Елисейском дворце не комментируют "твиты" Трампа с критикой в адрес Макрона

Елисейский дворец оставил без комментариев серию "твитов" президента США Дональда Трампа, в которых он подверг критике французского лидера Эмманюэля Макрона, сообщает радиостанция "Франс-энфо".

На вопрос журналиста радиостанции в канцелярии президента Франции отметили, что не хотят оказывать влияние на отношения между политиками комментарием на эту тему.

Ранее во вторник Д.Трамп заявил, что президент Франции пытается отвлечь внимание общественности от своего невысокого рейтинга одобрения и значительного уровня безработицы во Франции.

"Проблема в том, что у Эмманюэля очень низкий рейтинг одобрения во Франции - 26%, а уровень безработицы почти 10%. Он просто пытался перевести тему", - написал Д.Трамп в Twitter.

Американский лидер опубликовал эту запись после "твитов", в которых критиковал предложение Э.Макрона о единой европейской армии, а также - пошлины Франции на ввоз американского вина.

Ранее в ноябре президент Франции заявил, что Европе для обороны необходима единая армия, которая бы не зависела от США.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]