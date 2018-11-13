Вместо содействия политическому урегулированию в Ливии страны НАТО наносили авиаудары под прикрытием резолюции СБ ООН - Медведев

Операции стран НАТО против Ливии в 2011 году под прикрытием резолюции Совбеза ООН - это циничный обман со стороны тех, кто претендует на политическое лидерство в мире, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Выступая на международной конференции по Ливии, Д.Медведев напомнил, как Франция, Великобритания и США крайне настойчиво добивались в Совбезе ООН принятия резолюции о введении оружейного эмбарго и установления бесполетной зоны над Ливией.

И тогда Россия проголосовала "за" одну и не стала ветировать другую резолюцию. Решения об этом, напомнил сам Д.Медведев, он тогда поддержал. Однако вместо содействия политическим переговорам "страны НАТО начали военную операцию против суверенного государства", нанося авиаудары под прикрытием резолюции Совбеза ООН.

Кроме того, отметил премьер, осуществлялась поставка вооружений противникам режима Каддафи вопреки другой резолюции.

"Как это можно сегодня расценить? Не только как грубейшую ошибку, но прежде всего как циничный обман со стороны тех, кто претендует на моральное и политическое лидерство в мире. Циничный обман за круглым столом Совбеза ООН. Его решения были искажены и нарушены. А полномочия Объединенных Наций присвоила себе так называемая "временная военная коалиция", - сказал Д.Медведев.