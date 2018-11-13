Группировки в секторе Газа согласились на перемирие с Израилем - СМИ

Палестинское движение ХАМАС и другие группировки в секторе Газа в совместном заявлении дали согласие на перемирие с Израилем при посредничестве Египта, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
"Военные группировки сектора Газы в совместном заявлении сообщают, что приняли перемирие при посредничестве Египта", - сообщает АП.
Израильская сторона, в свою очередь, предупредила, что ее реакция на это развитие событий будет зависеть от обстановки в районе сектора Газа.
"Израиль ответил, что (реакцию Израиля на запрос - ИФ) определит развитие ситуации на месте (в секторе Газа - ИФ)", - говорит источник.
Эскалация ситуации в секторе Газа происходит третьи сутки подряд. Палестинские группировки обстреливают ракетами юг Израиля, в свою очередь израильские военные в ответ проводят операции и удары по объектам, связанным с ХАМАС и другими группировками в секторе Газа.
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