Группировки в секторе Газа согласились на перемирие с Израилем - СМИ

Палестинское движение ХАМАС и другие группировки в секторе Газа в совместном заявлении дали согласие на перемирие с Израилем при посредничестве Египта, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Военные группировки сектора Газы в совместном заявлении сообщают, что приняли перемирие при посредничестве Египта", - сообщает АП.

Израильская сторона, в свою очередь, предупредила, что ее реакция на это развитие событий будет зависеть от обстановки в районе сектора Газа.

"Израиль ответил, что (реакцию Израиля на запрос - ИФ) определит развитие ситуации на месте (в секторе Газа - ИФ)", - говорит источник.

Эскалация ситуации в секторе Газа происходит третьи сутки подряд. Палестинские группировки обстреливают ракетами юг Израиля, в свою очередь израильские военные в ответ проводят операции и удары по объектам, связанным с ХАМАС и другими группировками в секторе Газа.