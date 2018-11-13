ЕС обязан как можно лучше организовать Brexit - Юнкер

У Европейского союза нет намерений наказывать Великобританию за Brexit, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
"Соединенное Королевство свободно сделало свой выбор... Мы должны уважать голосование британского народа. И наша обязанность, как можно лучше справиться с управлением этой ситуацией", - сказал Ж.-К.Юнкер во вторник на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.
"Это в интересах Соединенного Королевства и Европейского союза", - добавил глава Еврокомиссии, который вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель принимал участие в дебатах с евродепутатами о будущем ЕС.
Ж.-К.Юнкер заверил, что у ЕС нет никакого "агрессивного настроя", что касается будущих отношений с Великобританией.
"Европейский союз должен признать, что Соединенное Королевство сыграло очень важную роль в защите свободы на этом континенте. И мы ему признательны", - продолжил председатель Еврокомиссии.
"Но это не причина, чтобы забыть ту великую историю, которая объединяет Британские острова и Европейский союз. Я думаю, что выход Великобритании - это трагедия, ошибка. И мы должны сделать все, что в наших силах, вместе с Европейской комиссией, вместе с Мишелем Барнье (главой переговорщиков ЕС по Brexit - ИФ), чтобы хорошо организовать этот выход", - отметил Ж.-К.Юнкер.
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