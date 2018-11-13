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CNN подает в суд на Трампа из-за отзыва допуска в Белый дом у журналиста

В Си-эн-эн объявили во вторник, что телеканал подает иск против президента США Дональда Трампа и ряда его сотрудников из-за ситуации с журналистом телеканала Джимом Акостой.

Иск стал ответом на приостановку действия пресс-карты Дж.Акосты для прохода в Белый дом. Истцы в лице телеканала и Дж.Акосты утверждают, что Д.Трамп и еще пять ответчиков таким образом нарушили их права, гарантированные первый и пятой поправкой к конституции США.

Первая поправка, в частности, гарантирует свободу прессы в США. Пятая поправка позволяет гражданам США не свидетельствовать против себя.

Иск подается в окружной суд США в Вашингтоне. Помимо Д.Трампа ответчиками выступают пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, глава аппарата Белого дома Джон Келли, заместитель главы аппарата по коммуникациям Билл Шайн, директор секретной службы США Джозеф Клэнси, а также неназванный сотрудник секретной службы, забравший карту у Дж.Акосты.

Телеканал отмечает, что в пятницу он направлял письмо в Белый дом с просьбой восстановить допуск Дж.Акосты и с предупреждением о возможности подачи иска.

На прошлой неделе администрация приняла решение об отзыве у Дж.Акосты допуска в Белый дом. Перед этим на пресс-конференции после промежуточных выборов в США Дж.Акоста задал президенту США несколько вопросов подряд. В одном из вопросов журналист раскритиковал позицию президента о продвигающемся к США караване мигрантов, на что президент попросил Дж.Акосту позволить ему управлять страной. Затем Дж.Акоста попытался задать новые вопросы, но Д.Трамп прервал его, а у журналиста забрали микрофон. Д.Трамп назвал Дж.Акосту "грубым, ужасным человеком".

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Тэги: США, CNN, ИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]