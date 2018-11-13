Конференция по Ливии в Палермо не принесла ощутимых результатов - СМИ

Международная конференция по Ливии в итальянском городе Палермо завершилась во вторник без объявлений о существенных подвижках, передают римские СМИ.

В то же время, организатор встречи - премьер Италии Джузеппе Конте подчеркнул, что с самого начала осознавал, что найти окончательные решения проблем на конференции не получится. Как отмечается в сообщениях, премьер заверил, что, тем не менее, хотел организовать конференцию, чтобы продвигать конструктивный диалог.

В частности, после конференции не поступало сообщений о будущем так называемой "дорожной карты" по Ливии, которая предусматривает созыв международной конференции в январе 2019 года и проведение всеобщих выборов весной того же года.

По словам Дж.Конте, конференция позволила увидеть ряд позитивных сигналов по поводу будущего этой африканской страны.

"Тот факт, что мы увидели (на конференции - ИФ) существенное ливийское присутствие, - это обнадеживающий сигнал", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи в верхах.

Конференция, по словам Дж.Конте, позволила "проанализировать те задачи, которые стоят перед нами".

Глава итальянского правительства подчеркнул, что конференция не решила все стоящие перед Ливией проблемы.

"Если вопрос в том, смогли ли мы найти решения всех проблем, то тогда, конечно, надо сказать, что мы не достигли успеха", - сказал он.

Международная конференция по Ливии прошла в Палермо 12-13 ноября. В работе форума приняли участие высокопоставленные представители ряда государства, в том числе из России, Евросоюза и североафриканских стран. Инициатива проведения такой конференции принадлежит председателю Совета министров Италии Джузеппе Конте.

Целью форума было придание импульса процесса политического урегулирования в Ливии под эгидой ООН и демонстрация готовности международного сообщества оказывать поддержку всем ответственным ливийским силам в реализации этой задачи.

Спецпредставитель ООН по Ливии Гассан Саламе за день до начала конференции представил в ООН обновленную "дорожную карту" по урегулированию ситуации в Ливии, которая, в частности, предусматривает проведение выборов весной 2019 года.

Одной из центральных фигур в Палермо стал командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар, войска которого контролируют существенную часть страны. Телеканал "Евроньюс" отмечает, что он, по сути, прибыл на Сицилию, чтобы сообщить, что не будет участвовать непосредственно в работе конференции.

Между тем, в понедельник он принял участие в открытии конференции в Палермо, но позже отказался от участия во втором дне работы форума.

При этом сообщалось, что Х.Хафтар принял участие в организованной Дж.Конте встрече с главой Правительства национального единства в Триполи Файезом Сараджем. В этой встрече также участвовали российский премьер Дмитрий Медведев, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси, президент Туниса Беджи-Каид Эссебси, председатель Европейского совета Дональд Туск и представитель ООН Г.Саламе.

По словам спецпредставителя президента России по странам Африки и Ближнему Востоку Михаила Богданова, Д.Медведев на встрече изложил свое видение решения проблем региона.

Со своей стороны вице-президент Турции Фуат Октай во вторник объявил о том, что Анкара недовольна ходом конференции по Ливии в Палермо и отказывается участвовать в этом мероприятии. При этом он отметил готовность Турции к диалогу по проблеме Ливии и необходимость Анкары участвовать в процессе урегулирования ситуации.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.