В Белом доме назвали решение Си-Эн-Эн подать в суд на Трампа попыткой привлечь внимание

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во вторник назвала решение телеканала Си-Эн-Эн подать иск против президента США Дональда Трампа из-за ситуации с журналистом Джимом Акостой попыткой привлечь внимание.

"Нас уведомили, что Си-Эн-Эн подал иск... Это просто очередная попытка привлечь к себе внимание со стороны Си-Эн-Эн, и мы будем решительно защищаться против этого иска", - говорится в заявлении официального представителя Белого дома.

Она отметила, что Дж.Акоста ничем не отличается от других представителей СМИ, и что во время пресс-конференции, после которой у Дж.Акосты забрали пропуск для прохода в Белый дом, журналист не соблюдал установленные правила.

"Господин Акоста задал президенту два вопроса, на каждый из которых президент ответил, после этого он отказался отдавать микрофон для того, чтобы другие репортеры могли также задать свои вопросы. Это был не первый случай, когда этот журналист недолжным образом отказался уступать (микрофон - ИФ) другим журналистам", - подчеркнула С.Сандерс.

По ее словам, Белый дом не может проводить "надлежащим и справедливым" образом пресс-конференции, когда журналисты так себя ведут.

Ранее во вторник телеканал Си-Эн-Эн объявил, что подает иск против Д.Трампа и ряда его сотрудников. Иск стал ответом на приостановку действия пресс-карты Дж.Акосты для прохода в Белый дом. Истцы в лице телеканала и Дж.Акосты утверждают, что Д.Трамп и еще пять ответчиков таким образом нарушили их права, гарантированные первой и пятой поправкой к Конституции США.

Первая поправка, в частности, гарантирует свободу прессы в США. Пятая поправка позволяет гражданам США не свидетельствовать против себя.

Помимо Д.Трампа, ответчиками выступают пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, глава аппарата Белого дома Джон Келли, заместитель главы аппарата по коммуникациям Билл Шайн, директор секретной службы США Джозеф Клэнси, а также неназванный сотрудник секретной службы, забравший карту у Дж.Акосты.

На прошлой неделе администрация приняла решение об отзыве у Дж.Акосты допуска в Белый дом. Перед этим на пресс-конференции после промежуточных выборов в США Дж.Акоста задал президенту США несколько вопросов подряд. В одном из вопросов журналист раскритиковал позицию президента о продвигающемся к США караване мигрантов, на что Д.Трамп попросил Дж.Акосту позволить ему управлять страной. Затем Дж.Акоста попытался задать новые вопросы, но Д.Трамп прервал его, а у журналиста забрали микрофон. Д.Трамп назвал Дж.Акосту "грубым, ужасным человеком".