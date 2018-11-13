США возобновили торговый диалог с Китаем на всех уровнях - советник Трампа

США и Китай возобновили переговоры о торговле на всех уровнях в ожидании запланированной встречи лидеров двух стран, заявил главный советник президента США Дональда Трампа по вопросам экономики Лоуренс Кадлоу в интервью CNBC во вторник.

"Мы снова говорим с ними. Диалог идет на всех уровнях американского и китайского правительства", - сказал он.

По словам советника, нет уверенности в том, что Пекин согласится на требования Вашингтона. "Однако диалог лучше, чем его отсутствие", - добавил Л.Кадлоу. Сам он не готов давать прогнозы на исход переговоров.

Ожидается, что на саммите G20, который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря, президент США Д.Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся, чтобы обсудить двусторонние отношения.

Как написала ранее The Wall Street Journal, на прошлой неделе министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ возобновили обсуждение торговых вопросов. В ходе телефонного разговора в пятницу они не пришли к согласию о вариантах сближения позиций.

Однако, согласно сообщениям в СМИ, Лю Хэ вскоре посетит США, чтобы подготовить встречу лидеров двух стран на саммите G20.

"Мы готовы вести переговоры с США", - заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во вторник на саммите АСЕАН в Сингапуре. Он добавил, что переговоры должны вестись в обстановке взаимного уважения и баланса интересов. Ли Кэцян выразил уверенность в том, что Китаю и США "хватит мудрости, чтобы найти обоюдно приемлемое решение".