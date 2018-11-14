Выбросы углекислого газа в мире достигли рекорда в 2017г - МЭА

Объем выбросов углекислого газа (СО2) в мире, несмотря на все усилия по охране окружающей среды, в прошлом году увеличился на 1,6% и достиг рекорда, сообщается в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2018.
Ожидается, что в текущем году данная тенденция сохранится.
Это обусловлено повышением глобального спроса на энергоносители, который, по оценкам МЭА, к 2040 году вдвое превысит нынешний уровень - в основном за счет увеличения потребления в быстрорастущих экономиках стран Азии.
Тем не менее, эксперты не видят оснований для пессимизма, поскольку ожидают рост спроса на природный газ, включая СПГ. По оценкам МЭА, спрос на газ в ближайшие 20 лет увеличится на 45%, при этом к 2040 году до 60% его поставок будет приходиться на СПГ.
Кроме того, сократится потребление угля. В том числе в Китае, который является его основным потребителем, спрос на уголь уменьшится на 15% за рассматриваемый период, в Европе - на 65%, в США - на 30%, прогнозирует агентство.
В число позитивных факторов для экологии входит активное развитие возобновляемой энергетики. Эксперты МЭА ожидают, что 45% глобального энергопотребления к 2040 году будет приходиться на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).
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