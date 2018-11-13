Президент Азербайджана и премьер Словакии обсудили двусторонние отношения

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини убежден, что азербайджано-словацкий бизнес-форум способствует углублению сотрудничества между Баку и Братиславой.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник в Баку П.Пеллегрини.
«Проведенный в Баку азербайджано-словацкий бизнес-форум внесет свой вклад в расширение экономического сотрудничества между странами»,- передает сайт президента Азербайджана слова П.Пеллегрини со встречи.
В свою очередь, И.Алиев, отметил, что визит П.Пеллегрини в Азербайджан создает благоприятные условия для развития двусторонних отношений.
«Отношения между Баку и Братиславой также имеют значимость с точки зрения развития сотрудничества Азербайджана с Европейским союзом»,- отметил И.Алиев.
Ф.Исазаде
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