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Внешняя политика 13.11.2018 21:30

Президент Азербайджана и премьер Словакии обсудили двусторонние отношения

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини убежден, что азербайджано-словацкий бизнес-форум способствует углублению сотрудничества между Баку и Братиславой.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник в Баку П.Пеллегрини.

«Проведенный в Баку азербайджано-словацкий бизнес-форум внесет свой вклад в расширение экономического сотрудничества между странами»,- передает сайт президента Азербайджана слова П.Пеллегрини со встречи.

В свою очередь, И.Алиев, отметил, что визит П.Пеллегрини в Азербайджан создает благоприятные условия для развития двусторонних отношений.

«Отношения между Баку и Братиславой также имеют значимость с точки зрения развития сотрудничества Азербайджана с Европейским союзом»,- отметил И.Алиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СЛОВАКИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]