Президент Азербайджана и премьер Словакии обсудили двусторонние отношения

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини убежден, что азербайджано-словацкий бизнес-форум способствует углублению сотрудничества между Баку и Братиславой.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник в Баку П.Пеллегрини.

«Проведенный в Баку азербайджано-словацкий бизнес-форум внесет свой вклад в расширение экономического сотрудничества между странами»,- передает сайт президента Азербайджана слова П.Пеллегрини со встречи.

В свою очередь, И.Алиев, отметил, что визит П.Пеллегрини в Азербайджан создает благоприятные условия для развития двусторонних отношений.

«Отношения между Баку и Братиславой также имеют значимость с точки зрения развития сотрудничества Азербайджана с Европейским союзом»,- отметил И.Алиев.

Ф.Исазаде