Прием посла Азербайджана президентом Беларуси указывает на уровень отношений между Баку и Минском - МИД

Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым является показателем уровня двусторонних отношений между двумя странами, заявил глава пресс-службы азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.
«Прием посла Азербайджана в Беларуси президентом А.Лукашенко относится к редким случаям, составляющим исключение из дипломатического протокола. Это является проявлением высокого уровня развития отношений и взаимного уважения между Азербайджаном и Беларусью»,- заявил Л.Абдуллаева.
Она отметила, что ожидаемый визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь придаст дополнительный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений и послужит ещё большему укреплению дружбы между Баку и Минском.
«Что же касается заявления пресс-секретаря МИД Армении, то высказывание подобных суждений в адрес главы государства противоречит правилам дипломатического этикета и протокола», - сказала она.
Л.Абдуллаева добавила, что «в рамках ОДКБ союзнические государства должны с осторожностью подходить к использованию такого рода выражений».
Руководитель пресс-службы МИД Армении Анна Нагдалян, назвала «некорректным шагом» обсуждение А.Лукашенко вопросов ОДКБ на встрече с послом Азербайджана в Минске.
В частности, А.Лукашенко, в ходе встречи с Л.Гандиловым, отметил, что назначение нового руководителя ОДКБ от Беларуси «не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то победил, кто-то проиграл».
«Вопрос в том, что Никол Пашинян должен просто в правительстве разобраться с ситуацией, потому что эта страна сегодня возглавляет ЕАЭС, наш экономический союз, и ОДКБ - очень большая нагрузка на страну, которая находится в таком переходном периоде. И справится ли Армения? Если Никол Пашинян разберется и даст нам ответ, это будет в Санкт-Петербурге»,- отметил А.Лукашенко.
Он отметил, что согласно ротации руководителя ОДКБ, следующая страна по алфавиту Беларусь. «У меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ», - заявил он.
Ф.Исазаде
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