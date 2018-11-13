В Азербайджане потушили пожар на ГРЭС «Северная»

Противопожарная служба МЧС Азербайджана потушила пожар на ГРЭС «Шимал» («Северная») в Хазарском районе Баку, сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате предпринятых оперативных мероприятий, пожар на запасном трансформаторе ГРЭС «Северная» был потушен отделениями противопожарной службы МЧС оперативно»,- говорится в сообщении МЧС.

При этом, ведомство не указывает причины пожара, а также его масштабы.

На месте происшествия побывали глава МЧС генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и руководитель ОАО «Азеррэнержи» Баба Рзаев.

На ГРЭС «Северная» уже функционирует одна ПГУ мощностью 400 МВт, построенная альянсом Mitsui/Mitsubishi. В настоящее время идет строительство второй ПГУ мощностью 400 МВт.

Ф.Исазаде