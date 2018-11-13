В Азербайджане потушили пожар на ГРЭС «Северная»

Противопожарная служба МЧС Азербайджана потушила пожар на ГРЭС «Шимал» («Северная») в Хазарском районе Баку, сообщает пресс-служба ведомства.
«В результате предпринятых оперативных мероприятий, пожар на запасном трансформаторе ГРЭС «Северная» был потушен отделениями противопожарной службы МЧС оперативно»,- говорится в сообщении МЧС.
При этом, ведомство не указывает причины пожара, а также его масштабы.
На месте происшествия побывали глава МЧС генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и руководитель ОАО «Азеррэнержи» Баба Рзаев.
На ГРЭС «Северная» уже функционирует одна ПГУ мощностью 400 МВт, построенная альянсом Mitsui/Mitsubishi. В настоящее время идет строительство второй ПГУ мощностью 400 МВт.
Ф.Исазаде
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