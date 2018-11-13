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Происшествия 13.11.2018 22:26

В Азербайджане потушили пожар на ГРЭС «Северная»

Противопожарная служба МЧС Азербайджана потушила пожар на ГРЭС «Шимал» («Северная») в Хазарском районе Баку, сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате предпринятых оперативных мероприятий, пожар на запасном трансформаторе ГРЭС «Северная» был потушен отделениями противопожарной службы МЧС оперативно»,- говорится в сообщении МЧС.

При этом, ведомство не указывает причины пожара, а также его масштабы.

На месте происшествия побывали глава МЧС генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и руководитель ОАО «Азеррэнержи» Баба Рзаев.

На ГРЭС «Северная» уже функционирует одна ПГУ мощностью 400 МВт, построенная альянсом Mitsui/Mitsubishi. В настоящее время идет строительство второй ПГУ мощностью 400 МВт.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГРЭС, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]