Глава аппарата Белого дома может лишиться поста из-за разногласий с первой леди и Болтоном - СМИ

Глава аппарата Белого дома Джон Келли в скором времени может лишиться поста из-за разногласий с первой леди Меланией Трамп и советником президента по нацбезопасности Джоном Болтоном, сообщает во вторник "Эн-би-си ньюс" со ссылкой на семь источников.

"Джон Келли, погрязший в конфликтах с широким кругом официальных лиц - от представителей Совета национальной безопасности до офиса первой леди, может вскоре покинуть администрацию Трампа", - сообщает телеканал на своем сайте.

В частности, канал сообщает, что Дж.Келли якобы отказался продвигать по служебной лестнице людей, чьи кандидатуры ему предлагала М.Трамп. Так, по информации источников, на протяжении месяцев Дж.Келли откладывал назначения людей на новые позиции, мотивируя это отсутствием вакансий. Однако в то же время другие сотрудники Белого дома, близкие к Дж.Келли, получали новые, более высокие должности.

Об этом М.Трамп сообщила своему супругу Дональду Трампу, отмечают источники. Президент США пришел в ярость, узнав об этом, и в жесткой форме потребовал, чтобы Дж.Келли удовлетворил просьбы М.Трамп. В итоге о повышении Стефани Гришем и Рики Никеты, о которых просила первая леди, до позиций заместителей помощника президента было объявлено в июне этого года.

Также, по информации источников "Эн-би-си ньюс", Дж.Келли неоднократно недобросовестно выполнял работу, касающуюся организации поездок первой леди США и ее сотрудников. К примеру, ее сотрудникам зачастую забывали бронировать номера в гостиницах, места на борту номер один и в кортежах.

Кроме того, увольнение двух человек из Белого дома в марте этого года, чьей работой первая леди была довольна, она расценила как личное оскорбление, отмечают источники.

Однако источник в Белом доме сообщает, что первая леди не добивалась увольнения Дж.Келли и что в целом она ладит с ним, однако на его репутации негативно сказываются конфликты с советником по национальной безопасности Дж.Болтоном из-за его заместителя Миры Рикардел.

По данным источников, Дж.Келли тайно предпринимал попытки, направленные на то, чтобы сместить ее с этой позиции. М.Рикардел была одной из первых сотрудников, которых взял в свою команду Дж.Болтон. Ранее она работала с ним во времена администрации Джорджа Буша-младшего.

Также месяц назад Дж.Келли поссорился с Дж.Болтоном после того, как советник президента по вопросам нацбезопасности раскритиковал деятельность министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен в сфере борьбы с нелегальной миграцией. К.Нильсен является близким доверенным лицом Дж.Келли.

По данным трех источников, новым главой аппарата Белого дома может стать начальник штаба вице-президента США Майка Пенса Ник Айерс, однако на эту должность рассматриваются и другие кандидаты.

Дж.Келли сменил на посту главы аппарата Белого дома Райнса Прибуса в июле 2017 года.