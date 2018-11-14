Трамп заявил о прогрессе на переговорах с Индией по спорным торговым вопросам

США и Индия продолжают переговоры по спорным торговым вопросам, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Мы работаем над этим (торговые переговоры с Индией - ИФ), этот процесс идет вперед", - сказал он во время церемонии в Белом доме, посвященной празднованию индуистского праздника Дивали.

Обращаясь к послу индии в США, Д.Трамп отметил, что эти переговоры не могут быть простыми, поскольку индийцы сильны в торговле.

В октябре президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Индии выразили готовность начать переговоры с Вашингтоном по торговым вопросам.

Тогда же Д.Трамп заявил, что в Индии действуют несправедливые торговые ограничения, касающиеся американских товаров. Так, в частности, речь идет о мотоциклах американской компании Harley-Davidson, на которые, по словам президента, действуют тарифы в 100%.

"На мотоциклы - тариф в 100%. Ты отправляешь мотоциклы в Индию, и на них действует пошлина в 100%. Это очень высоко, это как барьер. Кто их будет покупать? Это так дорого стоит", - добавил он.

Индия стала одной из стран, на которые временно не будут распространяться санкции в случае продолжения импорта нефти из Ирана.

На 14 ноября у премьер-министра Индии Нарендры Моди запланирована встреча с вице-президентом США Майком Пенсом, в ходе которых, как сообщали индийские СМИ, планируется обсудить влияние антироссийских и антииранских санкций на Индию.