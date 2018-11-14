Помпео подчеркнул важность отношений США и Иордании

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с королем Иордании Абдаллой II в Вашингтоне заявил о важности отношений между двумя странами, сообщил американский госдепартамент.
"Госсекретарь Майк Помпео подчеркнул важность отношений между двумя странами, поблагодарил короля Абдаллу за его усилия по содействию миру и стабильности на Ближнем Востоке и поинтересовался мнением короля Абдаллы по региональным событиям и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении госдепа, поступившем в "Интерфакс".
Как следует из сообщения госдепа, в ходе встречи госсекретарь Майк Помпео также выразил соболезнования жертвам недавнего наводнения в Иордании и подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами Иордании.
М.Помпео также поздравил короля с получением Темплтоновской премии 2018 года, сообщили в госдепе.
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