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Дальнее зарубежье 14.11.2018 10:01

Помпео подчеркнул важность отношений США и Иордании

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с королем Иордании Абдаллой II в Вашингтоне заявил о важности отношений между двумя странами, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Майк Помпео подчеркнул важность отношений между двумя странами, поблагодарил короля Абдаллу за его усилия по содействию миру и стабильности на Ближнем Востоке и поинтересовался мнением короля Абдаллы по региональным событиям и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении госдепа, поступившем в "Интерфакс".

Как следует из сообщения госдепа, в ходе встречи госсекретарь Майк Помпео также выразил соболезнования жертвам недавнего наводнения в Иордании и подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами Иордании.

М.Помпео также поздравил короля с получением Темплтоновской премии 2018 года, сообщили в госдепе.

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Тэги: США, ИОРДАНИЯ, ПОМПЕО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]