Трамп предложил кандидатуру отставного генерала на пост посла США в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении выдвинуть отставного генерала Джона Абизейда на вакантное место американского посла в Саудовской Аравии, сообщает "Хилл".

"Д.Абизейд, который в настоящее время работает внештатным научным сотрудником Стэнфордского университета, является бывшим главой Центрального командования США (CENTCOM) и хорошо разбирается в политике Ближнего Востока. В 2007 году уволился из армии", - отмечает издание.

Газета подчеркивает, что за время своей военной карьеры отставной генерал возглавлял миссии в Ираке, Боснии и Герцеговине, а также Косово. В 2003-2007 годах занимал должность заместителя командующего Центрального командования США.

Сообщается, что предложение по кандидатуре Д.Абизаида еще не была официально направлено в Сенат, который должен утвердить его на этот пост.

Как напоминает издание, место посла США в Саудовской Аравии свободно с тех пор, как Д.Трамп вступил в должность президента. Отсутствие посла в Эр-Рияде доставляет администрации Д.Трампа определенные сложности в плане контактов с Саудовской Аравией, особенно после убийства в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.