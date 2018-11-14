Иран продолжает оставаться одной из главных стран-спонсоров терроризма и тратит на поддержку деятельности террористических структур в ближневосточном регионе до $1 млрд в год, заявил координатор США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.

"Позвольте привести некоторые цифры. В это трудно проверить, но Иран выделяет только "Хезболле" в год около $700 млн. Еще $100 млн он выдает различным палестинским террористическим группировкам. Если подсчитать все средства, выделяемые террористам, то сумма будет около $1 млрд в год", - говорится в выступлении Н.Сейлса в вашингтонском Институте Ближнего Востока.

Н.Сейлс напомнил, что для противодействия политике Тегерана Вашингтон на минувшей неделе восстановил санкции против Ирана, существовавшие до соглашения по иранскому атому от 2015 года.

"Но мы должны делать больше, чтобы заставить иранский режим отказаться от своих планов и прекратить его поддержку терроризма. И мы знаем, что Соединенные Штаты не могут сделать это в одиночку, поэтому мы настаиваем на том, чтобы наши международные партнеры противостояли поддерживаемому Ираном терроризму", - отметил он.

При этом чиновник заявил: "Нам необходимо, чтобы частный сектор сыграл ответственную роль в этих усилиях. Скажу прямо. Если вы ведете бизнес с Ираном, то вы финансируете терроризм".

Тест выступления Н.Сейлса распространен госдепартаментом США.