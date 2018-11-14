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Дальнее зарубежье 14.11.2018 09:11

Число жертв лесного пожара в Калифорнии приближается к 50 - власти

Число погибших в результате лесного пожара в американском штате Калифорния выросло до 48 человек, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на шерифа округа Бьютт Кори Хонеа.

Он сообщил журналистам, что после число погибших выросло после того, как в округе Парадайз были обнаружены тела еще шести погибших. Ранее сообщалось о 42 жертвах стихийного бедствия.

Площадь пожара, который по числу жертв признан самым страшным в истории штата, составляет около 50 тыс. га. Огнем уничтожены около 9 тыс. построек, из опасных районов эвакуированы 300 тыс. человек.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]