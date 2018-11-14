США не ограничатся отменой виз в страну для виновных в убийстве саудовского журналиста Хашкаджи - госдеп

Санкции в отношении чиновников Саудовской Аравии, причастных к убийству в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи не ограничатся отменой виз и запретом на въезд в США, заявила пресс-секретарь американского госдепартамента Хизер Нойерт.

"Мы не прогнозируем санкций, но наши действия, которые мы предпринимаем, не закончились и не закончатся отменой виз и блокированием въезда некоторых саудовских чиновников в Соединенные Штаты", - сказала Х.Нойерт на брифинге.

Она уточнила, что правительство США самостоятельно собирает данные об убийстве саудовского журналиста из разных источников.

При этом пресс-секретарь отметила, что Госдепартамент "не расслышал ни звука" с распространенной аудиозаписи телефонного разговора, на которой один из членов саудовской делегации докладывает из Стамбула в Эр-Рияд о выполненном задания (убийстве журналиста - ИФ).

Как сообщалось, саудовский журналист газеты Washington Post Дж.Хашкаджи был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.