США не ограничатся отменой виз в страну для виновных в убийстве саудовского журналиста Хашкаджи - госдеп

Санкции в отношении чиновников Саудовской Аравии, причастных к убийству в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи не ограничатся отменой виз и запретом на въезд в США, заявила пресс-секретарь американского госдепартамента Хизер Нойерт.
"Мы не прогнозируем санкций, но наши действия, которые мы предпринимаем, не закончились и не закончатся отменой виз и блокированием въезда некоторых саудовских чиновников в Соединенные Штаты", - сказала Х.Нойерт на брифинге.
Она уточнила, что правительство США самостоятельно собирает данные об убийстве саудовского журналиста из разных источников.
При этом пресс-секретарь отметила, что Госдепартамент "не расслышал ни звука" с распространенной аудиозаписи телефонного разговора, на которой один из членов саудовской делегации докладывает из Стамбула в Эр-Рияд о выполненном задания (убийстве журналиста - ИФ).
Как сообщалось, саудовский журналист газеты Washington Post Дж.Хашкаджи был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 29 нарушений - Минобороны Азербайджана
Прием посла Азербайджана президентом Беларуси указывает на уровень отношений между Баку и Минском - МИД
Президент Азербайджана и премьер Словакии обсудили двусторонние отношения
ЕБРР в рамках новой стратегии намерен расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ –вице-президент банка
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA в январе-сентябре увеличились незначительно
Азерлотерея отбирает подрядчика для печати лотерейных билетов
Шахта Баба вошел в тройку наиболее популярных Дедов Морозов в СНГ
Жители Калгари проголосовали против проведения Олимпиады-2026 в своем городе
Россиянин пытался привезти в Азербайджан 800 гр. незадекларированных золотых изделий
ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку открылась выставка «Чудеса палитры» Захры Мамедовой
Молодые азербайджанские специалисты приняли участие в международной встрече молодых архитекторов, дизайнеров и инженеров в Москве
Фестиваль M.A.P., организованный при поддержке Bakcell, оставил незабываемые впечатления в памяти любителей театра
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»