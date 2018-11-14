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Дальнее зарубежье 14.11.2018 09:12

США не ограничатся отменой виз в страну для виновных в убийстве саудовского журналиста Хашкаджи - госдеп

Санкции в отношении чиновников Саудовской Аравии, причастных к убийству в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи не ограничатся отменой виз и запретом на въезд в США, заявила пресс-секретарь американского госдепартамента Хизер Нойерт.

"Мы не прогнозируем санкций, но наши действия, которые мы предпринимаем, не закончились и не закончатся отменой виз и блокированием въезда некоторых саудовских чиновников в Соединенные Штаты", - сказала Х.Нойерт на брифинге.

Она уточнила, что правительство США самостоятельно собирает данные об убийстве саудовского журналиста из разных источников.

При этом пресс-секретарь отметила, что Госдепартамент "не расслышал ни звука" с распространенной аудиозаписи телефонного разговора, на которой один из членов саудовской делегации докладывает из Стамбула в Эр-Рияд о выполненном задания (убийстве журналиста - ИФ).

Как сообщалось, саудовский журналист газеты Washington Post Дж.Хашкаджи был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

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Тэги: США, ЖУРНАЛИСТ, УБИЙСТВО, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]