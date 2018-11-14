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Дальнее зарубежье 14.11.2018 10:43

Шеф Пентагона пообещал Польше поддержку в противосиянии России

Соединенные Штаты продолжат тесное сотрудничество с Польшей и будут поддерживать ее усилия по противостоянию России, заявил министр обороны США Джим Мэттис.

"Министр обороны Джим Мэттис встретился с министром обороны Польши Мариушем Блащаком в Пентагоне и подтвердил сохранение тесных отношений между двумя странами в военной области", - говорится в сообщении Пентагона, поступившем в "Интерфакс".

Дж.Мэттис также "подтвердил обязательства США в области совместной деятельности с Польшей в рамках НАТО по противостоянию России", говорится в сообщении.

Американский министр "поблагодарил польского коллегу за ту роль, которую играет его страна в качестве важного центра прилагаемых США усилий по сдерживанию в Центральной Европе, и за размещение американских войск численностью до 4500 человек на ротационной основе", отметили в Пентагоне.

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Тэги: США, ПОЛЬША, РОССИЯ, ПРОТИВОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]