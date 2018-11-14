Шеф Пентагона пообещал Польше поддержку в противосиянии России

Соединенные Штаты продолжат тесное сотрудничество с Польшей и будут поддерживать ее усилия по противостоянию России, заявил министр обороны США Джим Мэттис.

"Министр обороны Джим Мэттис встретился с министром обороны Польши Мариушем Блащаком в Пентагоне и подтвердил сохранение тесных отношений между двумя странами в военной области", - говорится в сообщении Пентагона, поступившем в "Интерфакс".

Дж.Мэттис также "подтвердил обязательства США в области совместной деятельности с Польшей в рамках НАТО по противостоянию России", говорится в сообщении.

Американский министр "поблагодарил польского коллегу за ту роль, которую играет его страна в качестве важного центра прилагаемых США усилий по сдерживанию в Центральной Европе, и за размещение американских войск численностью до 4500 человек на ротационной основе", отметили в Пентагоне.