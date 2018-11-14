Правительство Италии отказалось пересматривать бюджет на 2019г

Правительство Италии решило сохранить без изменений согласованные ранее показатели бюджета на 2019 года, несмотря на требования Брюсселя привести их в соответствие с требованиями ЕС.
Правительство по-прежнему планирует на будущий год дефицит на уровне 2,4% ВВП, прогноз роста экономики на 1,5%, но будет более жестко контролировать расходы и активизирует продажу госактивов, говорится в распространенном во вторник вечером заявлении вице-премьера Маттео Сальвини.
Евросоюз может наказать Италию за неподчинение бюджетным правилам ЕС штрафом в 0,2% ВВП.
Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии, имеющий дефицит в 2,4% ВВП в 2019 году, так как это грозит ростом долговой нагрузки Италии и нарушением правил ЕС. Правительство Италии должно было представить в Брюссель пересмотренный проект бюджета до 13 ноября.
Согласно прогнозам Еврокомиссии, рост итальянского ВВП замедлится с 1,6% в прошлом году до 1,1% в этом году. В 2019 году экономика прибавит 1,2%. Дефицит бюджета Италии, по прогнозу Еврокомиссии, увеличится до 2,9% ВВП в следующем году и до 3,1% - в 2020 году, превысив предельное значение в 3% ВВП, установленное правилами ЕС.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 29 нарушений - Минобороны Азербайджана
Прием посла Азербайджана президентом Беларуси указывает на уровень отношений между Баку и Минском - МИД
Президент Азербайджана и премьер Словакии обсудили двусторонние отношения
ЕБРР в рамках новой стратегии намерен расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ –вице-президент банка
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA в январе-сентябре увеличились незначительно
Азерлотерея отбирает подрядчика для печати лотерейных билетов
Шахта Баба вошел в тройку наиболее популярных Дедов Морозов в СНГ
Жители Калгари проголосовали против проведения Олимпиады-2026 в своем городе
Россиянин пытался привезти в Азербайджан 800 гр. незадекларированных золотых изделий
ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку открылась выставка «Чудеса палитры» Захры Мамедовой
Молодые азербайджанские специалисты приняли участие в международной встрече молодых архитекторов, дизайнеров и инженеров в Москве
Фестиваль M.A.P., организованный при поддержке Bakcell, оставил незабываемые впечатления в памяти любителей театра
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»