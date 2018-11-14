Правительство Италии отказалось пересматривать бюджет на 2019г

Правительство Италии решило сохранить без изменений согласованные ранее показатели бюджета на 2019 года, несмотря на требования Брюсселя привести их в соответствие с требованиями ЕС.

Правительство по-прежнему планирует на будущий год дефицит на уровне 2,4% ВВП, прогноз роста экономики на 1,5%, но будет более жестко контролировать расходы и активизирует продажу госактивов, говорится в распространенном во вторник вечером заявлении вице-премьера Маттео Сальвини.

Евросоюз может наказать Италию за неподчинение бюджетным правилам ЕС штрафом в 0,2% ВВП.

Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии, имеющий дефицит в 2,4% ВВП в 2019 году, так как это грозит ростом долговой нагрузки Италии и нарушением правил ЕС. Правительство Италии должно было представить в Брюссель пересмотренный проект бюджета до 13 ноября.

Согласно прогнозам Еврокомиссии, рост итальянского ВВП замедлится с 1,6% в прошлом году до 1,1% в этом году. В 2019 году экономика прибавит 1,2%. Дефицит бюджета Италии, по прогнозу Еврокомиссии, увеличится до 2,9% ВВП в следующем году и до 3,1% - в 2020 году, превысив предельное значение в 3% ВВП, установленное правилами ЕС.