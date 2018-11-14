Манат подешевел к евро, подорожал к рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 ноября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 14 ноября ЦБА установил 1,9190 манат/1EUR (13 ноября - 1,9117 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 14 ноября установил 0,0250 манат/1RUB (13 ноября - 0,0251 манат /1RUB).

Н.Аббасова