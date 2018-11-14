Манат подешевел к евро, подорожал к рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 ноября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 14 ноября ЦБА установил 1,9190 манат/1EUR (13 ноября - 1,9117 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 14 ноября установил 0,0250 манат/1RUB (13 ноября - 0,0251 манат /1RUB).
Н.Аббасова
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 29 нарушений - Минобороны Азербайджана
Прием посла Азербайджана президентом Беларуси указывает на уровень отношений между Баку и Минском - МИД
Президент Азербайджана и премьер Словакии обсудили двусторонние отношения
Шахта Баба вошел в тройку наиболее популярных Дедов Морозов в СНГ
Жители Калгари проголосовали против проведения Олимпиады-2026 в своем городе
Россиянин пытался привезти в Азербайджан 800 гр. незадекларированных золотых изделий
ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Правительство Италии отказалось пересматривать бюджет на 2019г
Шеф Пентагона пообещал Польше поддержку в противосиянии России
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку открылась выставка «Чудеса палитры» Захры Мамедовой
Молодые азербайджанские специалисты приняли участие в международной встрече молодых архитекторов, дизайнеров и инженеров в Москве
Фестиваль M.A.P., организованный при поддержке Bakcell, оставил незабываемые впечатления в памяти любителей театра
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»