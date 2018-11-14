Конгресс США, скорее всего, отложит принятие новых санкций против РФ до 2019г

Конгресс США вряд ли успеет одобрить новые антироссийские санкции до конца года, так как законодатели сейчас заняты вопросами госрасходов, сельского хозяйства и назначениями, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на ряд ключевых сенаторов.

Летом группа сенаторов, представляющих обе ключевые партии, разработала законопроект по новым мерам по наказанию России, в том числе за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США.

Однако сейчас Конгресс дорабатывает последние недели в старом составе и может не успеть одобрить законопроект. Кроме того, острота вопроса несколько спала в результате того, что не было выявлено никаких попыток вмешательства России в промежуточные выборы в США.

"У нас осталось немного времени. Пришлось бы устраивать настоящую гонку и искать желающих остаться работать на Рождество", - сказал журналистам влиятельный сенатор Джон Корнин.

С ним согласен сенатор Боб Менендез. Он отметил, что Белый дом также не проявляет активности в этом вопросе.