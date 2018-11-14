Консультации СБ ООН по ситуации в секторе Газа завершились без результата - дипломаты

Без практических результатов завершились прошедшие при закрытых дверях консультации в СБ ООН по обострению ситуации в секторе Газа, сообщил журналистам по завершении заседания постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

"Мы хотели, чтобы Совбез реализовал свою ответственность в сложившейся ситуации, угрожающей международному миру и безопасности. К сожалению, СБ ООН парализован", - заявил он.

Постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отейби также сообщил, что Совбез оказался "неспособным найти решение по ситуации в Газе".

Он проинформировал, что "большинство членов Совбеза подняли вопрос о том, что СБ ООН должен что-то предпринять; одним из предложений было рассмотреть вопрос о направлении делегации на оккупированные территории".

Дипломаты в ООН сообщили, что эта идея была высказана шведским постпредом, ее поддержали Россия и Великобритания.

Экстренное заседание СБ ООН состоялось по инициативе Кувейта и Боливии.