Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA в январе-сентябре увеличились незначительно

Объем перевозок грузов по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за январь-сентябрь 2018 года составил 39 млн 195,3 тыс. тонн, что на 0,7% выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным Госкомстата, за отчетный период 9 млн 320,1 тыс. тонн или 23,8% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт, 24 млн 685,4 тыс. тонн или 63% - автомобильный, 5 млн 189,8 тыс. тонн или 13,2% - морской транспорт.

За отчетный период на долю транзитных грузов, перевезенных через Азербайджан по коридору TRACECA, пришлось 7 млн 75 тыс. тонн или 18,1% всех грузов. По сравнению с показателем января-сентября 2017 года объем транзитных грузов сократился на 4,2%.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

А. Мамедов