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Регион 14.11.2018 10:02

Второй тур президентских выборов в Грузии может состояться 28 ноября - СМИ

ЦИК Грузии назначит второй тур президентских выборов, предположительно, на среду, 28 ноября, сообщает телеканал "Рустави 2".

По его данным, "соответствующее заявление будет сделано сегодня председателем ЦИК Тамарой Жвания после обнародования и подписания окончательного отчета о ходе первого тура президентских выборов".

Согласно Избирательному кодексу Грузии, второй тур президентских выборов должен быть назначен ЦИК не позднее двух недель после обнародования окончательных данных голосования в первом туре.

Во втором туре участие примут поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили и кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе, который представляет основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили партию "Единое национальное движение".

Оба кандидата в разное время занимали пост министра иностранных дел Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]