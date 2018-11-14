ЕБРР в рамках новой стратегии намерен расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ –вице-президент банка

Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии станут одним из направлений стратегии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по операциям в Азербайджане, заявила вице-президента банка Бетси Нельсон в Баку.

Перспективы сотрудничества ЕБРР с Азербайджаном обсудил во вторник заместитель министра энергетики республики Самир Велиев с Б.Нельсон и новым исполнительным директором банка по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроном.

«ЕБРР придает большое значение сотрудничеству с Минэнерго Азербайджана и заинтересован в развитии энергетического сектора страны. Зеленая экономика, энергоэффективность и возобновляемые источники энергии (ВИЭ) станут одним из трех направлений новой стратегии ЕБРР по операциям в Азербайджане», - отметила Б.Нельсон, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы Минэнерго.

С.Велиев, в свою очередь, отметил, что Азербайджан нацелен на формирование рыночных взаимоотношений в энергосекторе, эффективное использование энегоресурсов и развитие зеленой экономики за счет внедрения передового опыта и новых технологий. Он также отметил важность участия частного сектора в развитии ВИЭ и создания с этой целью привлекательной среды.

«Замминистра сообщил, что по проекту усиления энергораспределительной сети, который будет способствовать более широкому использованию ВИЭ, уже выбран консультант и начата определенная работа. Кроме того, в ближайшее время будет объявлен победитель тендера на оказание Минэнерго консультационных услуг по подготовке законопроекта «О регуляторе»», - отмечается в информации.

Стороны также обсудили вопросы подготовки законодательных актов второй степени и налаживания сотрудничества между Азербайджаном и Фондом Восточно-Европейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (фонд E5P).

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. По данным на 31 августа 2018 года, ЕБРР профинансировал 168 проектов в Азербайджане, инвестировав в общей сложности 3,2 млрд евро. Банк в настоящее время реализует 50 проектов в Азербайджане и имеет активный портфель в размере 1,4 млрд евро. На частный сектор приходится 25% портфеля банка, на инвестиции в капитал - 2%.

Н.Аббасова