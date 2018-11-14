Жители Калгари проголосовали против проведения Олимпиады-2026 в своем городе

Жители канадского города Калгари на референдуме проголосовали против проведения у себя зимних Олимпийских игр в 2026 году, сообщает канадский телеканал Си-Би-Си.

По неофициальным данным, из 305 тыс. человек, принявших участие в голосовании, 56,4% высказались против проведения в 2026 году Олимпиады и Паралимпиады в Калгари, чья заявка на данный момент находится на рассмотрении Международного олимпийского комитета (МОК) совместно с заявками от Стокгольма и Милана.

Отмечается, что официальные итоги референдума будут объявлены 16 ноября.

В случае, если жители Калгари с населением в 1,24 млн человек проголосуют против проведения Олимпийских игр, вопрос будет повторно рассмотрен в городском совете, после чего заявка может быть отозвана из МОК. В этом случае провинция Альберта не станет выделять городу обещанные 700 млн канадских долларов на проведение Игр.

Прием заявок на проведение зимней Олимпиады в 2026 году закончился 16 сентября 2017 года. Город, где будет проходить Олипиада-2026, будет объявлен Международным олимпийским комитетом на 134-й сессии в Лозанне 23 июня 2019 года.