Россиянин пытался привезти в Азербайджан 800 гр. незадекларированных золотых изделий

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза в страну золотых ювелирных украшений общим весом 800 грамм, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Гражданин России, прибывший в Азербайджан авиарейсом Стамбул-Баку, был задержан после прохождения зоны таможенного контроля. Во время дополнительного осмотра в его одежде были обнаружены незадекларированные ювелирные украшения из золота», - отмечается в информации.

«Во внутреннем кармане пиджака мужчины были обнаружены четыре целлофановых пакета, в которых находилось 37 золотых колец с украшениями, 65 цепочек, 161 пара сережек, пять кулонов и 37 браслетов», - сообщает ГТК.

Общий вес всех выявленных у данного лица украшений составил 800 граммов золота.

Р.Бабаев