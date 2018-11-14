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Происшествия 14.11.2018 10:46

Россиянин пытался привезти в Азербайджан 800 гр. незадекларированных золотых изделий

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза в страну золотых ювелирных украшений общим весом 800 грамм, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Гражданин России, прибывший в Азербайджан авиарейсом Стамбул-Баку, был задержан после прохождения зоны таможенного контроля. Во время дополнительного осмотра в его одежде были обнаружены незадекларированные ювелирные украшения из золота», - отмечается в информации.

«Во внутреннем кармане пиджака мужчины были обнаружены четыре целлофановых пакета, в которых находилось 37 золотых колец с украшениями, 65 цепочек, 161 пара сережек, пять кулонов и 37 браслетов», - сообщает ГТК.

Общий вес всех выявленных у данного лица украшений составил 800 граммов золота.

Р.Бабаев

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Тэги: ЗОЛОТО, КОНТРАБАНДА, ТАМОЖНЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]