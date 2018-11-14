Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9117 RUR   0.0251 GBR   2.1893 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.93 Brent   70.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13° 16 Ноя 15° 17 Ноя 15°

Это интересно 14.11.2018 11:00

Шахта Баба вошел в тройку наиболее популярных Дедов Морозов в СНГ

Шахта Баба вошел в тройку самых лучших и популярных у туристов Дедов Морозов стран СНГ и Грузии зимой 2018 — 2019 года, отмечает аналитическое агентство ТурСтат.

«В первую тройку наиболее популярных у туристов Дедов Морозов стран СНГ и Грузии вошли Дзед Мароз (Беларусь), Аяз Ата (Казахстан) и Шахта Баба (Азербайджан)», - указывает агентство.

В первую десятку также входят Каханд Папа (Армения), Корбобо (Узбекистан), Мош Крэчун (Молдова), Аяз Ата (Кыргызстан), Бобои Барфи (Таджикистан), Аяз Баба (Туркменистан) и Товлис Папа (Грузия)

Рейтинг составлен по результатам анализа посещений туристами резиденций Дедов Морозов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДЕД/МОРОЗ, РЕЙТИНГ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]