Сотрудники ЦРУ разрабатывали планы по применению к заключенным террористам лекарственных веществ, которые действовали как "сыворотка правды", сообщают в среду американские СМИ, которые приводят выдержки из доклада правозащитников.
Такой вывод сделан на основании 90-страничного доклада, опубликованного "Американским союзом защиты гражданских свобод".
В докладе сказано, что в период с 2002 по 2007 годы медики из ЦРУ изучали различные возможности допросов после терактов 11 сентября 2001 года. В частности, они направляли заключенных в секретные центры ЦРУ, где применяли к ним различные виды пыток.
В документе отмечается, что в ЦРУ сочли использование лекарственных средств в отношении заключенных "идеей, над которой стоило задуматься как о способе борьбы с терроризмом".
Тем не менее, на пути к реализации этой идеи находилось серьезное препятствие: необходимо было получить соответствующее юридическое разрешение у минюста США. Ранее министерство уже разрешало использование таких методов, как имитация утоплений и заключение обвиняемых в маленьких пространствах.
Таким образом, был начат проект "Медицинский препарат", в рамках которого в ЦРУ остановили выбор на лекарстве мидазолам. Впоследствии проект был свернут, поскольку в ЦРУ вынесли заключение, что юридический статус "сыворотки правды" неясен, и юридический отдел ЦРУ не хотел создавать врачам проблем с минюстом США.
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