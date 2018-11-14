Сотрудники ЦРУ разрабатывали планы по применению к заключенным террористам лекарственных веществ, которые действовали как "сыворотка правды", сообщают в среду американские СМИ, которые приводят выдержки из доклада правозащитников.

Такой вывод сделан на основании 90-страничного доклада, опубликованного "Американским союзом защиты гражданских свобод".

В докладе сказано, что в период с 2002 по 2007 годы медики из ЦРУ изучали различные возможности допросов после терактов 11 сентября 2001 года. В частности, они направляли заключенных в секретные центры ЦРУ, где применяли к ним различные виды пыток.

В документе отмечается, что в ЦРУ сочли использование лекарственных средств в отношении заключенных "идеей, над которой стоило задуматься как о способе борьбы с терроризмом".

Тем не менее, на пути к реализации этой идеи находилось серьезное препятствие: необходимо было получить соответствующее юридическое разрешение у минюста США. Ранее министерство уже разрешало использование таких методов, как имитация утоплений и заключение обвиняемых в маленьких пространствах.

Таким образом, был начат проект "Медицинский препарат", в рамках которого в ЦРУ остановили выбор на лекарстве мидазолам. Впоследствии проект был свернут, поскольку в ЦРУ вынесли заключение, что юридический статус "сыворотки правды" неясен, и юридический отдел ЦРУ не хотел создавать врачам проблем с минюстом США.