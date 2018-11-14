Сумма штрафа журналу The New Times рассчитана в соответствии с законом - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал "не поддаваться эмоциям", оценивая размер штрафа журналу The New Times, но позитивно оценил тот факт, что издание собрало эти средства среди читателей.
"Она (сумма штрафа в 22 млн рублей - ИФ) огромна, но она рассчитана в строгом соответствии с действующим законодательством. Здесь надо абстрагироваться от эмоций и руководствоваться тем, что издание нарушило закон и Роскомнадзор выписал штраф", - сказал Д.Песков в интервью телеканалу "Дождь" в Сингапуре.
Он добавил, что, "по всей видимости, существует методика начисления штрафа, что и было выполнено".
"То, что издание нашло деньги с помощью читателей, с этим можно издание поздравить. Издание действительно имеет своих читателей, преданную аудиторию, которая готова проголосовать своим рублем за то, чтобы оно выходило дальше. Это позитивно", - считает пресс-секретарь президента РФ.
Алиев доволен экономическим сотрудничеством Азербайджана и Беларуси
Сотрудничество Азербайджана и Беларуси вызывает в Армении «приступы психоза» - Алиев
В Баку пристально следили за саммитом ОДКБ в Казахстане - президент Алиев
МЕТ-АК в марте 2018г получила первый транш кредита ЕБРР
Оборот по сделкам на Бакинской ФБ удвоился в январе-октябре
Нефть перешла к росту на сообщениях о возможном снижении добычи ОПЕК, Brent у $66
В Азербайджане в 2019 году прогнозируют рождение 150 тыс. детей
Уникальный розовый бриллиант ушел с молотка за $50 млн
Один человек находится в тяжелом состоянии в результате взрыва подстанции на западе Азербайджана - Минздрав
ИВ Сумгайыта направит около 3 млн манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку открылась выставка «Чудеса палитры» Захры Мамедовой
Nar поддерживает стипендиальную программу Университета ADA
Молодые азербайджанские специалисты приняли участие в международной встрече молодых архитекторов, дизайнеров и инженеров в Москве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»