Сумма штрафа журналу The New Times рассчитана в соответствии с законом - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал "не поддаваться эмоциям", оценивая размер штрафа журналу The New Times, но позитивно оценил тот факт, что издание собрало эти средства среди читателей.

"Она (сумма штрафа в 22 млн рублей - ИФ) огромна, но она рассчитана в строгом соответствии с действующим законодательством. Здесь надо абстрагироваться от эмоций и руководствоваться тем, что издание нарушило закон и Роскомнадзор выписал штраф", - сказал Д.Песков в интервью телеканалу "Дождь" в Сингапуре.

Он добавил, что, "по всей видимости, существует методика начисления штрафа, что и было выполнено".

"То, что издание нашло деньги с помощью читателей, с этим можно издание поздравить. Издание действительно имеет своих читателей, преданную аудиторию, которая готова проголосовать своим рублем за то, чтобы оно выходило дальше. Это позитивно", - считает пресс-секретарь президента РФ.