Минобороны Норвегии обвиняет российских военных в подавлении сигнала GPS на севере Скандинавии

Подавление сигнала GPS на севере Скандинавии осуществляли российские вооруженные силы, размещенные на Кольском полуострове, утверждает специальный советник министерства обороны Норвегии Биргитта Фриш.

"Подавление сигнала в период с 16 октября по 7 ноября осуществлялось российскими вооруженными силами на Кольском полуострове", - сказала Б.Фриш в интервью порталу Barents Observer.

Накануне норвежское оборонное ведомство заявило, что российская сторона несет ответственность за сбой работы GPS во время учений НАТО Trident Juncture 2018, которые проходили в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.

При этом не указывалось, кто стоит за этими действиями со стороны России.

В заявлении норвежского Минобороны также отмечалось, что "МИД Норвегии обозначил этот вопрос перед российской стороной".

В российской дипмиссии в Осло заявили "Интерфаксу", что официальные власти Норвегии не обращались к ним в связи с заявлениями Минобороны этой страны по поводу якобы причастности Россия к сбою работы GPS во время учений НАТО Trident Juncture.

"У нас нет информации на этот счёт. Официальных норвежских обращений в Посольство по этому вопросу не поступало", - сказали в посольстве в среду.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию, заявил, что "методы атак в киберпространстве, электронные методы используются все чаще и чаще", а также что Североатлантический альянс "подходит к этим вопросам со всей серьезностью".

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля сообщил, что в стране будет проведено расследование о возможном вмешательстве России в работу спутниковых навигационных систем GPS в Лапландии во время недавних военных учений НАТО в Норвегии. По словам Ю.Сипиля, "целью вмешательства было продемонстрировать способность к подобным действиям".

9 ноября портал телерадиовещания Yle сообщал, что в Лапландии нарушена работа GPS. Военные Финляндии предупредили Центр авианавигации страны о вмешательстве в работу GPS. На территории Финляндии предупреждение касалось территории к северу от города Рованиеми до норвежской границы и к востоку от Киттиля до российской границы.

12 ноября в Кремле заявили, что им ничего неизвестно о якобы имевшем место вмешательстве РФ в работу спутниковых навигационных систем GPS во время учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), завершившихся на этой неделе.

"Нам ничего неизвестно, что РФ может иметь какое-то отношение к работе систем GPS. Об этом нужно спрашивать экспертов или министерство обороны", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил: "Существует тенденция обвинять РФ во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований".