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Это интересно 14.11.2018 13:27

Уникальный розовый бриллиант ушел с молотка за $50 млн

Редкий розовый бриллиант продан за $50,3 млн на торгах аукционного дома Christie`s в Женеве, передают в среду западные СМИ.

"Речь идет примерно о $2,6 млн за один карат. Это стало мировым рекордом, что касается продажи розовых бриллиантов", - цитируют издания главу аукционного дома в Европе.

По данным СМИ, вес драгоценного камня составляет почти 19 карат. Бриллиант ранее принадлежал семье Оппенгеймеров, которые основали золотодобывающую корпорацию Anglo American.

Бриллиант в 18,96 карат был обнаружен в одной из шахт в Южной Африке 100 лет назад. Его огранку произвели в 1920-х годах, и с тех пор он не претерпел изменений.

Драгоценный камень стал самым ярким и дорогим розовым бриллиантом, который когда-либо выставлялся на торгах Christie`s. Специалисты оценили камень как принадлежащий к категории наиболее насыщенных: в эту группу попадают примерно 2% всех бриллиантов.

Ранее на аукционе продавали лишь несколько розовых бриллиантов весом более 10 карат.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, БРИЛЛИАНТ, АУКЦИОН, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]