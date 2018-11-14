Турция требует от 83 государств выдачи сторонников Гюлена

Турция потребовала от 83 государств выдачи 452 членов движения FETO, которое возглавляет проживающий в США оппозиционный богослов Фетхуллах Гюлен, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"В рамках расследования о главарях зарубежных подразделений FETO, подготовлены запросы на выдачу 452 человек. Они направлены в 83 страны, в которых обнаружены (подозреваемые - ИФ)", - приводит слова М.Чавушоглу турецкая газета "Сабах".
Турецкое руководство обвиняет Ф.Гюлена в причастности к попытке военного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Ф.Гюлен заявляет, что никак не связан с попыткой переворота в Турции.
Алиев доволен экономическим сотрудничеством Азербайджана и Беларуси
Сотрудничество Азербайджана и Беларуси вызывает в Армении «приступы психоза» - Алиев
В Баку пристально следили за саммитом ОДКБ в Казахстане - президент Алиев
МЕТ-АК в марте 2018г получила первый транш кредита ЕБРР
Оборот по сделкам на Бакинской ФБ удвоился в январе-октябре
Нефть перешла к росту на сообщениях о возможном снижении добычи ОПЕК, Brent у $66
В Азербайджане в 2019 году прогнозируют рождение 150 тыс. детей
Уникальный розовый бриллиант ушел с молотка за $50 млн
Один человек находится в тяжелом состоянии в результате взрыва подстанции на западе Азербайджана - Минздрав
ИВ Сумгайыта направит около 3 млн манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку открылась выставка «Чудеса палитры» Захры Мамедовой
Nar поддерживает стипендиальную программу Университета ADA
Молодые азербайджанские специалисты приняли участие в международной встрече молодых архитекторов, дизайнеров и инженеров в Москве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»