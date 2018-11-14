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Регион 14.11.2018 13:35

Турция требует от 83 государств выдачи сторонников Гюлена

Турция потребовала от 83 государств выдачи 452 членов движения FETO, которое возглавляет проживающий в США оппозиционный богослов Фетхуллах Гюлен, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"В рамках расследования о главарях зарубежных подразделений FETO, подготовлены запросы на выдачу 452 человек. Они направлены в 83 страны, в которых обнаружены (подозреваемые - ИФ)", - приводит слова М.Чавушоглу турецкая газета "Сабах".

Турецкое руководство обвиняет Ф.Гюлена в причастности к попытке военного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Ф.Гюлен заявляет, что никак не связан с попыткой переворота в Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГЮЛЕН, ЗАПРОС, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]