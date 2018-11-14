Турция требует от 83 государств выдачи сторонников Гюлена

Турция потребовала от 83 государств выдачи 452 членов движения FETO, которое возглавляет проживающий в США оппозиционный богослов Фетхуллах Гюлен, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"В рамках расследования о главарях зарубежных подразделений FETO, подготовлены запросы на выдачу 452 человек. Они направлены в 83 страны, в которых обнаружены (подозреваемые - ИФ)", - приводит слова М.Чавушоглу турецкая газета "Сабах".

Турецкое руководство обвиняет Ф.Гюлена в причастности к попытке военного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Ф.Гюлен заявляет, что никак не связан с попыткой переворота в Турции.