МЭА приветствует возврат избытка предложения нефти на рынке

Международное энергетическое агентство (МЭА) приветствует возврат избытка предложения на рынке нефти, следует из ежемесячного отчета агентства.
МЭА отмечает, что коммерческие запасы стран ОЭСР увеличиваются четвертый месяц подряд. И данные по запасам за октябрь, которые будут опубликованы в следующем месяце, уже могут превысить средний пятилетний уровень, взятый за основу оценки эффективности сделки ОПЕК+. В первом полугодии 2019 года запасы могут вырасти на 2 млн б/с при сохранении текущих темпов добычи, прогнозирует МЭА.
При этом агентство отмечает, что рост запасов "следует приветствовать как своего рода страховку, а не расценивать, как угрозу".
В сентябре коммерческие запасы ОЭСР выросли на 12,1 млн баррелей - до 2,875 млрд баррелей. В целом в третьем квартале, по данным МЭА, запасы увеличились на 58,1 млн баррелей (630 тыс. б/с), что является самым большим увеличением с 2015 года.
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