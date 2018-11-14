Баку и Бухарест проведут заседание МПК после почти 10-летнего перерыва

Очередное заседание азербайджано-румынской межправительственной комиссии по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Бухаресте в третьей декаде ноября, сообщил румынский посол в Баку Дан Ианку.
«22-23 ноября в Бухаресте пройдет заседание азербайджано-румынской межправительственной комиссии по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству»,- сказал Д.Ианку в среду в ходе встречи с президентом Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана (НКОПА) Мамедом Мусаевым.
По словам посла, правительство Румынии продвигает национальную программу «Государство-частное инвестиционное партнерство» для привлечения в страну иностранных инвесторов.
«Программа предусматривает строительство на территории Румынии крупных инфраструктурных объектов: магистральных автомобильных дорог, региональных больниц, метростанций, горнолыжных комплексов, аэропортов, портов, гидроэлектростанций»,- сказал посол.
Д.Ианку, учитывая большой опыт азербайджанских компаний в реализации подобных проектов, пригласил их принять участие в данной программе и осуществить инвестиции.
Последнее 4-ое заседание азербайджано-румынской МПК состоялось в 2009 году в Баку.
Б.Рустамбеков
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