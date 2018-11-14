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Бизнес и законодательство 14.11.2018 13:46

Баку и Бухарест проведут заседание МПК после почти 10-летнего перерыва

Очередное заседание азербайджано-румынской межправительственной комиссии по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Бухаресте в третьей декаде ноября, сообщил румынский посол в Баку Дан Ианку.

«22-23 ноября в Бухаресте пройдет заседание азербайджано-румынской межправительственной комиссии по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству»,- сказал Д.Ианку в среду в ходе встречи с президентом Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана (НКОПА) Мамедом Мусаевым.

По словам посла, правительство Румынии продвигает национальную программу «Государство-частное инвестиционное партнерство» для привлечения в страну иностранных инвесторов.

«Программа предусматривает строительство на территории Румынии крупных инфраструктурных объектов: магистральных автомобильных дорог, региональных больниц, метростанций, горнолыжных комплексов, аэропортов, портов, гидроэлектростанций»,- сказал посол.

Д.Ианку, учитывая большой опыт азербайджанских компаний в реализации подобных проектов, пригласил их принять участие в данной программе и осуществить инвестиции.

Последнее 4-ое заседание азербайджано-румынской МПК состоялось в 2009 году в Баку.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РУМЫНИЯ, МПК, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]