Баку и Бухарест проведут заседание МПК после почти 10-летнего перерыва

Очередное заседание азербайджано-румынской межправительственной комиссии по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Бухаресте в третьей декаде ноября, сообщил румынский посол в Баку Дан Ианку.

«22-23 ноября в Бухаресте пройдет заседание азербайджано-румынской межправительственной комиссии по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству»,- сказал Д.Ианку в среду в ходе встречи с президентом Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана (НКОПА) Мамедом Мусаевым.

По словам посла, правительство Румынии продвигает национальную программу «Государство-частное инвестиционное партнерство» для привлечения в страну иностранных инвесторов.

«Программа предусматривает строительство на территории Румынии крупных инфраструктурных объектов: магистральных автомобильных дорог, региональных больниц, метростанций, горнолыжных комплексов, аэропортов, портов, гидроэлектростанций»,- сказал посол.

Д.Ианку, учитывая большой опыт азербайджанских компаний в реализации подобных проектов, пригласил их принять участие в данной программе и осуществить инвестиции.

Последнее 4-ое заседание азербайджано-румынской МПК состоялось в 2009 году в Баку.

Б.Рустамбеков