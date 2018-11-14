Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.919 RUR   0.025 GBR   2.2078 TRY   0.3101

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.93 Brent   70.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 13° 16 Ноя 15° 17 Ноя 15°

Регион 14.11.2018 15:35

Кандидат в президенты Грузии от оппозиции Вашадзе может победить во втором туре выборов - опрос

Американская компания Edison Research в среду обнародовала результаты проведенного по заказу оппозиционного грузинского телеканала "Рустави 2" опроса общественного мнения по вопросу о том, кто может победить во втором туре президентских выборов в республике.

На вопрос "Если сегодня состоялся бы второй тур выборов президента Грузии, кому вы отдали бы свои голос?", 56% опрошенных заявили, что проголосовали бы за кандидата от объединенной оппозиции, представляющего бывшую партию власти "Единое национальное движение" Григола Вашадзе.

Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", готовы отдать свои голоса 44% респондентов.

Edison Research были опрошены 2 тысячи избирателей, сообщает "Рустави 2".

Первый тур президентских выборов в Грузии состоялся 28 октября. Ни один из 25 кандидатов в президенты не смог преодолеть 50-процентный барьер. Наибольшее количество голосов избирателей - 38,6% - получила С.Зурабишвили. Г.Вашадзе получил 37,7% голосов. Оба кандидата в разное время занимали пост министра иностранных дел Грузии.

Второй тур президентских выборов должен состояться до 2 декабря.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ОПРОС


Похожие новости


Второй тур президентских выборов в Грузии может состояться 28 ноября - СМИ Лидер "Грузинской мечты" Иванишвили заявил о реваншистских настроениях сторонников Саакашвили Маргвелашвили призвал парламент и правительство Грузии создать структуру, альтернативную упраздняемому Совбезу Экс-спикер парламента Грузии опасается, что победа Вашадзе на президентских выборах будет способствовать возвращению Саакашвили к власти в стране Генсек партии "Грузинская мечта" Каладзе верит в победу Зурабишвили во втором туре выборов президента Грузии В Грузии начались выборы президента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]