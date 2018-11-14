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Дальнее зарубежье 14.11.2018 15:46

Власти Чехии отвергают готовящееся ООН соглашение по миграции

Прага не будет исполнять соглашение ООН по миграции, принятие которого ожидается в декабре, заявил вице-премьер Чехии Рихард Брабек.

"Финальный текст (соглашения - ИФ) не отражает фундаментальных предложений об изменениях (содержания - ИФ), выдвинутых Чехией; поэтому правительство приняло решение не присоединяться к пакту", - приводят его слова западные СМИ.

Ранее Р.Брабек отмечал, что текст документа не получается четко интерпретировать, и положениями соглашения можно злоупотреблять.

СМИ напоминают, что в правительстве премьер-министра Чехии Андрея Бабиша доминируют антиммигрантские настроения, и чешские власти отказывались принимать иммигрантов, несмотря на призывы западноевропейских членов ЕС.

Также от готовящегося соглашения ООН по миграции ранее отказались США, Венгрия и Австрия.

Данный пакт - первое международное соглашение, регулирующее ситуацию с миграцией во всем мире. Его разработка началась после того, как число переселяющихся по всему миру людей выросло до 250 млн или 3% населения Земли.

Соглашение должно быть принято в ходе конференции в Марокко 10 - 11 декабря.

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Тэги: ЧЕХИЯ, ООН, МИГРАЦИЯ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]