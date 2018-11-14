Власти Чехии отвергают готовящееся ООН соглашение по миграции

Прага не будет исполнять соглашение ООН по миграции, принятие которого ожидается в декабре, заявил вице-премьер Чехии Рихард Брабек.
"Финальный текст (соглашения - ИФ) не отражает фундаментальных предложений об изменениях (содержания - ИФ), выдвинутых Чехией; поэтому правительство приняло решение не присоединяться к пакту", - приводят его слова западные СМИ.
Ранее Р.Брабек отмечал, что текст документа не получается четко интерпретировать, и положениями соглашения можно злоупотреблять.
СМИ напоминают, что в правительстве премьер-министра Чехии Андрея Бабиша доминируют антиммигрантские настроения, и чешские власти отказывались принимать иммигрантов, несмотря на призывы западноевропейских членов ЕС.
Также от готовящегося соглашения ООН по миграции ранее отказались США, Венгрия и Австрия.
Данный пакт - первое международное соглашение, регулирующее ситуацию с миграцией во всем мире. Его разработка началась после того, как число переселяющихся по всему миру людей выросло до 250 млн или 3% населения Земли.
Соглашение должно быть принято в ходе конференции в Марокко 10 - 11 декабря.
Сотрудничество Азербайджана и Беларуси вызывает в Армении «приступы психоза» - Алиев
В Баку пристально следили за саммитом ОДКБ в Казахстане - президент Алиев
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
МЕТ-АК в марте 2018г получила первый транш кредита ЕБРР
Оборот по сделкам на Бакинской ФБ удвоился в январе-октябре
Нефть перешла к росту на сообщениях о возможном снижении добычи ОПЕК, Brent у $66
В Азербайджане в 2019 году прогнозируют рождение 150 тыс. детей
Уникальный розовый бриллиант ушел с молотка за $50 млн
Один человек находится в тяжелом состоянии в результате взрыва подстанции на западе Азербайджана - Минздрав
ИВ Сумгайыта направит около 3 млн манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку открылась выставка «Чудеса палитры» Захры Мамедовой
Nar поддерживает стипендиальную программу Университета ADA
Молодые азербайджанские специалисты приняли участие в международной встрече молодых архитекторов, дизайнеров и инженеров в Москве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»