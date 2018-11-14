Один летчик погиб, еще один госпитализирован в результате катастрофы самолета ВВС США

В США потерпел катастрофу двухместный учебный самолет ВВС США T-38 Talon, сообщил в среду представитель авиабазы Лафлин в штате Техас лейтенант Майкл Макганн.
По имеющимся данным, один из летчиков погиб, другой доставлен в госпиталь. Самолет упал вблизи авиабазы Лафлин, которая расположена недалеко от города Дель-Рио в Техасе.
О причинах катастрофы пока не сообщается.
Это уже пятый инцидент с самолетами T-38 Talon в текущем году.
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