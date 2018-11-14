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Дальнее зарубежье 14.11.2018 14:20

Один летчик погиб, еще один госпитализирован в результате катастрофы самолета ВВС США

В США потерпел катастрофу двухместный учебный самолет ВВС США T-38 Talon, сообщил в среду представитель авиабазы Лафлин в штате Техас лейтенант Майкл Макганн.

По имеющимся данным, один из летчиков погиб, другой доставлен в госпиталь. Самолет упал вблизи авиабазы Лафлин, которая расположена недалеко от города Дель-Рио в Техасе.

О причинах катастрофы пока не сообщается.

Это уже пятый инцидент с самолетами T-38 Talon в текущем году.

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Тэги: США, ВВС, САМОЛЕТ, КАТАСТРОФА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]