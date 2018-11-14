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СНГ 14.11.2018 16:03

Глава Минобороны Украины недоволен объемами финансирования на 2019 год

Министр обороны Украины Степан Полторак считает недостаточным финансирование обороны в проекте государственного бюджета на 2019 год.

"По моему мнению, финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 год на оборону - не на безопасность, а на оборону - является недостаточным", - сказал С.Полторак на заседании правительства в среду.

В частности, по словам министра, средства необходимы на закупку вооружения и техники, а также на инфраструктурные проекты. Среди прочего он подчеркнул, что недостаточно средств на строительство новых хранилищ для боеприпасов.

С.Полторак добавил, что предусмотренных средств не будет достаточно для хранилищ, строительство которых запланировано на нынешний и следующий годы.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что направит в Совет национальной безопасности и обороны предложения от кабинета министров на основании требований министра обороны для дальнейшего рассмотрения возможного перераспределения расходов на оборону. В то же время он добавил, что намерен поручить провести аудит всех расходов Минобороны.

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Тэги: УКРАИНА, МИНОБОРОНЫ, ГОСБЮДЖЕТ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]