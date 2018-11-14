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Дальнее зарубежье 14.11.2018 16:19

Меркель и Макрон встретятся 18 ноября в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье примет в Берлине президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщила в среду официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.

По ее словам, перед началом встречи будут короткие заявления для прессы, ответы на вопросы журналистов не предусмотрены. Затем состоятся переговоры.

"Будут обсуждаться двусторонние, внешнеполитические и международные вопросы", - сказала М.Фиц на пресс-конференции в Берлине.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, МАКРОН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]