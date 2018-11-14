Меркель и Макрон встретятся 18 ноября в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье примет в Берлине президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщила в среду официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.

По ее словам, перед началом встречи будут короткие заявления для прессы, ответы на вопросы журналистов не предусмотрены. Затем состоятся переговоры.

"Будут обсуждаться двусторонние, внешнеполитические и международные вопросы", - сказала М.Фиц на пресс-конференции в Берлине.