Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.919 RUR   0.025 GBR   2.2078 TRY   0.3101

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.93 Brent   70.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 13° 16 Ноя 15° 17 Ноя 15°

ТЭК 14.11.2018 15:00

Нефть перешла к росту на сообщениях о возможном снижении добычи ОПЕК, Brent у $66

Цены на нефть в среду перешли от снижения к росту после падения почти на 7% накануне, однако аналитики сомневаются в устойчивости повышения.

Страны ОПЕК и их союзники обсуждают сокращение добычи нефти в 2019 году, сообщили Thomson Reuters три источника, знакомые с ситуацией. По их словам, этот вариант был одним из сценариев, обсуждавшихся на встрече министров энергетики Саудовской Аравии, России и других стран в Абу-Даби в воскресенье, и пока стороны не отказались от этого варианта полностью. Снижение добычи может составить до 1,4 млн б/с.

Январский контракт на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50 подорожал на $0,46 (0,7%), до $65,95 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в декабре поднялась на $0,11 (0,2%), до $55,8 за баррель.

Ранее в ходе торгов Brent опускалась до $65,02 за баррель, WTI - до $55,13.

ОПЕК и ее союзники будут сокращать или корректировать добычу по мере необходимости, чтобы добиться рыночного равновесия и стабилизации мировых товарных запасов, заявил в среду министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в интервью Blomberg TV. По его словам, производство нефти сейчас выше ожиданий, и смена стратегии ОПЕК+ имеет смысл.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в ноябрьском отчете приветствовало возврат избытка предложения на рынке нефти, назвав его страховкой, а не угрозой. МЭА отмечает, что запасы увеличиваются четвертый месяц подряд. И данные за октябрь, которые будут опубликованы в следующем месяце, уже могут превысить средний пятилетний уровень, взятый за основу оценки эффективности сделки ОПЕК+.

МЭА в целом подтвердило прогнозы спроса, но резко повысило оценки добычи в США и в целом в странах, не входящих в ОПЕК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть продолжает дешеветь после 7%-ного падения WTI и перехода Brent к "медвежьему" тренду накануне Нефть ускорила падение, Brent обновила минимум с апреля Нефть дешевеет на заявлении Трампа, Brent торгуется ниже $70 за баррель Цены на нефть удерживаются в "зеленой зоне", Brent торгуется у $71 за баррель Цена на нефть в $70 устраивает потребителей и производителей, сокращать добычу не нужно - Алекперов Нефть умеренно дорожает на заявлениях Саудовской Аравии, Brent выросла до $70,9 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]