Европейский парламент грозит Молдавии отменой безвизового режима из-за невыполнения Соглашения об ассоциации с ЕС

Европейский парламент в среду примет жесткую резолюцию по ситуации в Молдавии, угрожая республике отменой безвизового режима с ЕС.

Как сообщает сайт Европарламента, обсуждение резолюции состоялось накануне вечером, а голосование было отложено на вторую половину дня в среду.

В ходе обсуждения во вторник вечером доклада о реализации Молдавией Соглашения об ассоциации с ЕС звучали, в основном, критические замечания. Докладчик по Молдавии, депутат от Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) Петрас Ауштрявичус заявил, что "есть серьезные причины для беспокойства со стороны ЕС складывающейся в Молдавии ситуацией".

"Постоянные отклонений Молдавии от демократических норм и игнорирование рекомендаций ЕС стало причиной приостановки макрофинансовой поддержки страны со стороны ЕС. Соглашение об ассоциации РМ-ЕС - не абстрактный документ, он предполагает конкретные обязательства, решения и действия для обеих сторон", - указал евродепутат.

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан подчеркнул, что "в диалоге с властями РМ европейские партнеры продолжают настаивать на проведении эффективного расследования кражи миллиарда, на обеспечении независимости системы юстиции".

"Евросоюз обеспокоен изменением избирательной системы вопреки рекомендациям Венецианской комиссии и непризнанием выборов мэра Кишинева. ЕС считает особо важным проведение честных, свободных и прозрачных парламентских выборов. К сожалению, молдавская сторона не уделяет внимания основным причинам беспокойства ЕС. Евросоюз остается верным обязательствам, взятым в рамках Соглашения об ассоциации, и выражает надежду, что таких же принципов будет придерживаться Молдова", - заявил он.

Констатируя, что "Молдавия не выполняет заявленных реформ", он предложил "снизить поддержку ЕС, сконцентрировавшись только на том, что действительно приносит пользу гражданам". Й.Хан подчеркнул, что финансирование следует направить на поддержку гражданского общества, независимых СМИ, местных властей и малого-среднего бизнеса.

"Если молдавские власти вернутся к выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации, ЕС готов вернуться к формату поддержки, запланированному ранее", - сказал еврокомиссар.

Обсуждение ситуации в Молдавии продолжалось около полутора часов, в обсуждении участвовало более 20 депутатов. Большинство из них критиковали молдавские власти за изменение избирательной системы без учета рекомендаций внешних партнеров, отмену результатов выборов мэра Кишинева, отсутствие результатов в расследовании кражи миллиарда долларов, ограничение свободы СМИ, оказание давления на оппозицию и гражданское общество.

"Мы обсудили ситуацию и должны принять меры в отношении Молдавии. Мы готовы помочь и поддержать Молдавию, но в последнее время власти игнорировали наши рекомендации и поступали вопреки им!", - сказал Й.Хан в завершении дебатов.

В предложенном проекте резолюции Европейский парламент указывает на то, что будет следить за ситуацией в Молдавии, а также не исключает в будущем "рассмотрение вопроса об отмене безвизового режима для граждан Молдавии в случае невыполнения взятых на себя обязательств в Соглашении об ассоциации РМ-ЕС".

Европарламент также подчеркивает, что "любое решение о будущей выплате макрофинансовой помощи должно проводиться только после парламентских выборов, и при условии, что они пройдут в соответствии с международно-признанными стандартами и оценены специализированными международными органами".

Голосование по проекту резолюции должно пройти в среду.

Молдавия получила безвизовый режим со странами Шенгенского соглашения первой среди стран СНГ. Он выступил в силу 27 апреля 2014 года.