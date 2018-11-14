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Дальнее зарубежье 14.11.2018 16:47

Нетаньяху сообщил о готовности к перемирию с ХАМАС, которое "умоляло" об этом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что принимает предложение движения ХАМАС о прекращении огня в условиях нынешнего осложнения ситуации, пишет в среду газета "Джерузалем пост".

"В такие времена руководство принимает непростые, но правильные решения (о перемирии - ИФ), даже если это и очень тяжело", - сказал он.

"Наши враги умоляли о прекращении огня, и они очень хорошо знают почему", - сказал израильский премьер-министр.

По его словам, он не может раскрыть планы израильтян относительно сектора Газа. "Мы выдвинем условия в тот момент, когда Израиль сочтет верным и ради безопасности наших жителей", - отметил премьер.

"В чрезвычайной ситуации, когда принимаются решения, имеющие решающее значение для безопасности, общественность не всегда может быть посвящена в планы, которые должны быть скрыты от врага", - приводят газета слова Б.Нетаньяху.

По данным СМИ, решение о заключении перемирия вызвало критику даже со стороны членов кабинета министров и израильтян, живущих вблизи Сектора Газа и выступающих за дальнейшие военные действия в отношении ХАМАС.

За последние дни из сектора Газа в направлении Израиля было запущено почти 500 ракет, сообщают СМИ. Израильские военные, в свою очередь, в ответ нанесли 160 ударов по позициям боевиков ХАМАС и других группировок.

По данным израильских СМИ в результате бомбардировок в Израиле в больницы попали 108 человек.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, НЕТАНЬЯХУ, ПЕРЕМИРИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]