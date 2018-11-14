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Регион 14.11.2018 15:14

В Иране казнен "султан монет", обвиненный в "подрыве" экономики

Два человека, обвиненные властями Ирана в махинациях с иностранной валютой и золотыми монетами, были казнены через повешение в среду, пишет газета Financial Times.

Вахид Мазлумин, прозванный "султаном монет", и его сообщник Мохаммад Газеми были приговорены Исламским революционным судом к смертной казни в октябре за "подрыв экономической, валютной и монетарной систем" посредством "незаконных сделок и контрабанды иностранных валют и золотых монет в крупном объеме".

Согласно данным иранского госинформагентства Fars, В.Мазлумин, не имевший разрешения на торговлю золотом или иностранной валютой, создал крупнейшую в стране нелегальную сеть, занимавшуюся спекуляциями этими активами. По указанию В.Мазлумина его команда скупала золотые монеты с целью их последующей продажи по завышенным ценам, в результате чего он собрал около 2 тонн золотых монет.

В.Мазлумин был арестован ранее в этом году наряду с еще десятком человек после того, как курс иранского риала начал резко падать в связи с ожиданиями введения нового раунда санкций США в отношении страны.

Власти Ирана заявили, что страна сможет справиться с американскими санкциями, затронувшими энергетический, банковский, автомобильный и другие сектора экономики. Стремясь сохранить порядок в стране, власти пообещали принимать жесткие меры в отношении всех, кто "способствует подрыву экономики".

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Тэги: ИРАН, ВАЛЮТА, МАХИНАЦИИ, КАЗНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]