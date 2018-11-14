Два человека, обвиненные властями Ирана в махинациях с иностранной валютой и золотыми монетами, были казнены через повешение в среду, пишет газета Financial Times.
Вахид Мазлумин, прозванный "султаном монет", и его сообщник Мохаммад Газеми были приговорены Исламским революционным судом к смертной казни в октябре за "подрыв экономической, валютной и монетарной систем" посредством "незаконных сделок и контрабанды иностранных валют и золотых монет в крупном объеме".
Согласно данным иранского госинформагентства Fars, В.Мазлумин, не имевший разрешения на торговлю золотом или иностранной валютой, создал крупнейшую в стране нелегальную сеть, занимавшуюся спекуляциями этими активами. По указанию В.Мазлумина его команда скупала золотые монеты с целью их последующей продажи по завышенным ценам, в результате чего он собрал около 2 тонн золотых монет.
В.Мазлумин был арестован ранее в этом году наряду с еще десятком человек после того, как курс иранского риала начал резко падать в связи с ожиданиями введения нового раунда санкций США в отношении страны.
Власти Ирана заявили, что страна сможет справиться с американскими санкциями, затронувшими энергетический, банковский, автомобильный и другие сектора экономики. Стремясь сохранить порядок в стране, власти пообещали принимать жесткие меры в отношении всех, кто "способствует подрыву экономики".
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