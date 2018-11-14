В ЕС приступают к усилению защиты документов, удостоверяющих личность

Евросоюз усиливает защищенность удостоверений личности граждан, чтобы сократить случаи мошенничества с персональными документами, сообщила в среду пресс-служба Совета ЕС.

Состоявшееся в Брюсселе совещание постпредов стран Евросоюза согласовало позицию Совета ЕС по предложению о регламенте, который "усилит безопасность удостоверений личности граждан ЕС и документов на жительство, выданных гражданам ЕС и членам их семей, не входящих в ЕС", отмечается в коммюнике.

"Обеспечение безопасности документов, удостоверяющих личность, является важным инструментом в борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Более безопасные документы затрудняют совершение мошенничеств и похищение личных данных", - приводятся в сообщении пресс-службы слова министра внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Австрии Герберта Кикля.

Как объясняют в Брюсселе, предлагаемые новые правила "повысят безопасность этих документов, будут введены минимальные стандарты как для информации, содержащейся в них, так и для единых для всех государств-членов, которые их выпускают, функций безопасности".

После этого решения австрийское председательство Совета ЕС начнет переговоры с Европейским парламентом, когда тот, в свою очередь, определит позицию по данному вопросу.

Согласно предлагаемым новым правилам, удостоверения личности должны в ЕС выпускаться в единообразном формате кредитной карты (ID-1), включать зону, прочитываемую аппаратурой контроля, соблюдать минимальные нормы безопасности, установленные Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

Новые документы должны также, помимо фото, содержать два отпечатка пальцев обладателя карты, которые в цифровом формате будут занесены на бесконтактный чип.

Удостоверения личности будут действительны на максимальный срок в 10 лет. Государства-члены будут обладать правом выдавать карты ID на более продолжительный срок для лиц старше 70 лет. В случаях, если карты будут выдаваться детям в возрасте меньше 12 лет, их максимальный срок действия будет составлять пять лет.

Мандат Совета ЕС на переговоры с Европарламентом предусматривает, что новые правила вступят в силу через два года после их принятия. Это означает, что к тому времени все выдаваемые новые документы должны соответствовать новым критериям, сообщается в коммюнике.