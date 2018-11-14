В ЕС приступают к усилению защиты документов, удостоверяющих личность

Евросоюз усиливает защищенность удостоверений личности граждан, чтобы сократить случаи мошенничества с персональными документами, сообщила в среду пресс-служба Совета ЕС.
Состоявшееся в Брюсселе совещание постпредов стран Евросоюза согласовало позицию Совета ЕС по предложению о регламенте, который "усилит безопасность удостоверений личности граждан ЕС и документов на жительство, выданных гражданам ЕС и членам их семей, не входящих в ЕС", отмечается в коммюнике.
"Обеспечение безопасности документов, удостоверяющих личность, является важным инструментом в борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Более безопасные документы затрудняют совершение мошенничеств и похищение личных данных", - приводятся в сообщении пресс-службы слова министра внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Австрии Герберта Кикля.
Как объясняют в Брюсселе, предлагаемые новые правила "повысят безопасность этих документов, будут введены минимальные стандарты как для информации, содержащейся в них, так и для единых для всех государств-членов, которые их выпускают, функций безопасности".
После этого решения австрийское председательство Совета ЕС начнет переговоры с Европейским парламентом, когда тот, в свою очередь, определит позицию по данному вопросу.
Согласно предлагаемым новым правилам, удостоверения личности должны в ЕС выпускаться в единообразном формате кредитной карты (ID-1), включать зону, прочитываемую аппаратурой контроля, соблюдать минимальные нормы безопасности, установленные Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).
Новые документы должны также, помимо фото, содержать два отпечатка пальцев обладателя карты, которые в цифровом формате будут занесены на бесконтактный чип.
Удостоверения личности будут действительны на максимальный срок в 10 лет. Государства-члены будут обладать правом выдавать карты ID на более продолжительный срок для лиц старше 70 лет. В случаях, если карты будут выдаваться детям в возрасте меньше 12 лет, их максимальный срок действия будет составлять пять лет.
Мандат Совета ЕС на переговоры с Европарламентом предусматривает, что новые правила вступят в силу через два года после их принятия. Это означает, что к тому времени все выдаваемые новые документы должны соответствовать новым критериям, сообщается в коммюнике.
Президент Азербайджана утвердил совместную декларацию с Таджикистаном
Президент Азербайджана утвердил меморандум о взаимопонимании подписанный с МИД Китая
Алиев назначил уполномоченного представителя Азербайджана в Рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря
Рост цен на нефть превышает 2,4%, Brent торгуется у $67,3 за баррель
Парламент Азербайджана принял в I чтении проекты бюджетов ГФСЗ и Фонда страхования безработных на 2019г
Акционеры азербайджанской СК Ipek Yolu Sigorta выберут внешнего аудитора за 2018г
В Азербайджане в 2019 году прогнозируют рождение 150 тыс. детей
Уникальный розовый бриллиант ушел с молотка за $50 млн
Один человек находится в тяжелом состоянии в результате взрыва подстанции на западе Азербайджана - Минздрав
ИВ Сумгайыта направит около 3 млн манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Главный исполнительный директор Bakcell рассказал о цифровой трансформации на конференции в Лондоне
В Баку открылась выставка «Чудеса палитры» Захры Мамедовой
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»