Трое боевиков ИГ, готовивших теракты, задержаны в Кабуле

Сотрудники афганских спецслужб задержали в Кабуле трех иностранцев - членов террористической группировки "Исламское государство" , сообщило в среду Управление национальной безопасности страны.

Задержанные члены ИГ - граждане Турции, Пакистана и Таджикистана - планировали провести серию террористических атак в афганской столице, говорится в сообщении.

В УНБ также сообщили о задержании в ходе отдельных операций в Кабуле пятерых членов радикального движения "Талибан" (запрещено в России).