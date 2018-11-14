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Дальнее зарубежье 14.11.2018 15:58

Трое боевиков ИГ, готовивших теракты, задержаны в Кабуле

Сотрудники афганских спецслужб задержали в Кабуле трех иностранцев - членов террористической группировки "Исламское государство" , сообщило в среду Управление национальной безопасности страны.

Задержанные члены ИГ - граждане Турции, Пакистана и Таджикистана - планировали провести серию террористических атак в афганской столице, говорится в сообщении.

В УНБ также сообщили о задержании в ходе отдельных операций в Кабуле пятерых членов радикального движения "Талибан" (запрещено в России).

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРРОРИСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]