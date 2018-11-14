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Дальнее зарубежье 14.11.2018 18:02

ХАМАС считает отставку главы минобороны Израиля победой сектора Газа

Палестинская группировка ХАМАС считает отставку министра обороны Израиля Авигдора Либермана признанием поражения и неспособности противостоять палестинскому сопротивлению, сообщает турецкая газета "Сабах".

"Это политическая победа сектора Газа", - цитирует газета официального представителя ХАМАС.

Ранее в среду министр обороны Израиля А.Либерман объявил об отставке, подчеркнув, что не согласен с введением режима перемирия с палестинцами и считает его уступкой террористам.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, МИНОБОРОНЫ, ХАМАС, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]