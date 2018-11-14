ХАМАС считает отставку главы минобороны Израиля победой сектора Газа

Палестинская группировка ХАМАС считает отставку министра обороны Израиля Авигдора Либермана признанием поражения и неспособности противостоять палестинскому сопротивлению, сообщает турецкая газета "Сабах".

"Это политическая победа сектора Газа", - цитирует газета официального представителя ХАМАС.

Ранее в среду министр обороны Израиля А.Либерман объявил об отставке, подчеркнув, что не согласен с введением режима перемирия с палестинцами и считает его уступкой террористам.